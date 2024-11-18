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  • Фаджоли о лудомании: «Я застрял в пузыре. Мог на 13 часов уставиться в телефон, не понимая, что происходит. Я ставил ради адреналина, и это было главной проблемой»
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Фаджоли о лудомании: «Я застрял в пузыре. Мог на 13 часов уставиться в телефон, не понимая, что происходит. Я ставил ради адреналина, и это было главной проблемой»

Николо Фаджоли рассказал, как у него сформировалась лудомания.

Полузащитник «Ювентуса» был дисквалифицирован на 7 месяцев в октябре прошлого года за ставки на футбольные матчи. Еще 5 месяцев отстранения были заменены на обязательную терапию длительностью не менее полугода.

Туринцы сняли фильм под названием «Ломкий», посвященный проблеме Фаджоли. Amazon Prime выпустит его 26 ноября, а сейчас стали доступны отдельные его фрагменты.

«Я начал ставить крупные суммы, когда был в U23. Тогда я начал ставить больше, чем считается нормальным.

Правда заключается в том, что я делал это даже не ради денег. Мне они не были нужны. Я ставил ради адреналина, и это было главной проблемой. В худшие дни я мог проводить по 12 или 13 часов, уставившись в экран телефона, и они пролетали как пара часов. Я просто не понимал, что происходит.

Я чувствовал, что просто застрял в этом пузыре и ничего за его пределами не замечал. Люди задавали мне вопросы, я отвечал, но спустя час осознавал, что ничего не запомнил, что я даже не знаю, что мне говорили», – заявил полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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logoсерия А Италия
Ставки на спорт
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