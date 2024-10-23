Хавбек «Юве» Фаджоли про 0:1: «Штутгарт» был силен и хорошо двигал мяч. Мы могли лучше распорядиться моментами» 

Николо Фаджоли оценил поражение от «Штутгарта» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Это был сложный матч. Соперник был силен и хорошо двигал мяч. Мы сами могли бы сыграть и получше. Да, создали несколько моментов, но могли лучше распорядиться ими. Теперь надо оставить все это позади. Проанализировать игру и двигаться дальше.

Мы знали, что «Штутгарт » любит интенсивный футбол, любит играть на мяче. Мы внимательно изучили два их прошлых матча в турнире, и особенно нас впечатлила их игра против «Реала». Надо отдать должное сопернику и поздравить его с победой», – сказал полузащитник «Ювентуса ».