Хавбек «Юве» Фаджоли про 0:1: «Штутгарт» был силен и хорошо двигал мяч. Мы могли лучше распорядиться моментами»
Николо Фаджоли оценил поражение от «Штутгарта» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Это был сложный матч. Соперник был силен и хорошо двигал мяч. Мы сами могли бы сыграть и получше. Да, создали несколько моментов, но могли лучше распорядиться ими. Теперь надо оставить все это позади. Проанализировать игру и двигаться дальше.
Мы знали, что «Штутгарт» любит интенсивный футбол, любит играть на мяче. Мы внимательно изучили два их прошлых матча в турнире, и особенно нас впечатлила их игра против «Реала». Надо отдать должное сопернику и поздравить его с победой», – сказал полузащитник «Ювентуса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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