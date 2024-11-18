«Ювентус» готов продать Фаджоли за 25+ млн евро, чтобы подписать центрального защитника. Хавбек интересен «ПСЖ»
«Ювентус» может продать Николо Фаджоли, чтобы подписать центрального защитника.
Как передает Tutto Juve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли хочет избежать подписания игрока обороны на правах аренды. Туринцы готовы рассмотреть предложения по Фаджоли, чтобы позволить себе необходимое усиление.
Сообщается, что интерес к Фаджоли проявляет «ПСЖ», однако на данный момент «Ювентус» не предпринимал шагов для продажи хавбека. Клуб оценивает футболиста не менее чем в 25 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Фаджоли провел за «Ювентус» 9 матчей в Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tutto Juve
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