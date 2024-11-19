«Ювентус» не планирует продавать Фаджоли в январе, «ПСЖ» также не работает над сделкой (Фабрицио Романо)

Информация о готовности «Ювентуса» продать Николо Фаджоли не действительна.

Ранее появилась информация от La Gazzetta dello Sport, что туринцы готовы продать Фаджоли за 25+ млн евро, чтобы подписать центрального защитника – интерес к полузащитнику проявляет «ПСЖ ».

Инсайдер Фабрицио Романо выступил с опровержением, заявив, что «Ювентус» не планирует продавать Фаджоли в январе, а парижане не работают над этой сделкой.

В сезоне-2024/25 Фаджоли провел за «Ювентус » 9 матчей в Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь .