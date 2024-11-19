«Ювентус» не планирует продавать Фаджоли в январе, «ПСЖ» также не работает над сделкой (Фабрицио Романо)
Информация о готовности «Ювентуса» продать Николо Фаджоли не действительна.
Ранее появилась информация от La Gazzetta dello Sport, что туринцы готовы продать Фаджоли за 25+ млн евро, чтобы подписать центрального защитника – интерес к полузащитнику проявляет «ПСЖ».
Инсайдер Фабрицио Романо выступил с опровержением, заявив, что «Ювентус» не планирует продавать Фаджоли в январе, а парижане не работают над этой сделкой.
В сезоне-2024/25 Фаджоли провел за «Ювентус» 9 матчей в Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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