Экс-гендиректор РФС Тукманов: «Если РПЛ расширить до 20 команд, будет не хуже. В Первой лиге высокая конкуренция, 5-6 команд реально претендуют на выход»

Александр Тукманов оценил возможность расширения Мир РПЛ.

«Считаю, будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд. Не исключаю такой вариант. Международных матчей мало, поэтому можно внутренним чемпионатом это компенсировать.

Сейчас в Первой лиге высокая конкуренция, 5-6 команд реально претендуют на выход в РПЛ.

Перед сезоном владельцы клубов отдают гарантийные письма в РФС, что они будут выполнять все требования для участников соревнований. В этом ничего нового нет.

Была история с «Тамбовом », ситуации бывают разные, может поменяться губернатор, но это было все-таки исключение из правил. Я бы не боялся этого», – сказал бывший гендиректор РФС .