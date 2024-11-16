Футбол перестал быть базовым видом спорта в девяти регионах России в 2024 году. Он остался таковым в 29 субъектах

Футбол уже не базовый вид спорта в девяти российских регионах.

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на документы Министерства спорта РФ.

Футбол перестал быть базовым видом спорта во Владимирской, Орловской, Пензенской и Саратовской областях, республиках Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Марий Эл и Чувашия.

В 2024 году футбол являлся базовым видом спорта для 38 российских регионов. 8 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об утверждении нового перечня базовых видов спорта, согласно которому футбол остается базовым видом спорта в 29 регионах России.

Это Брянская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Московская, Тамбовская, Тверская, Калининградская, Ленинградская, Астраханская, Ростовская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области, Чеченская Республика, республики Коми, Башкортостан, Марий Эл и Татарстан, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Москва и Санкт-Петербург.