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  • Тим Ховард: «Трамп призывал не пускать в США мусульман, насмехался над Обамой, не спешил осуждать белых супремасистов. Меня не волнует, что он называет себя «наименьшим расистом в мире»
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Тим Ховард: «Трамп призывал не пускать в США мусульман, насмехался над Обамой, не спешил осуждать белых супремасистов. Меня не волнует, что он называет себя «наименьшим расистом в мире»

Тим Ховард раскритиковал футбольные власти США после танца Кристиана Пулишича.

«Пулишич столкнулся с бурей негодования со стороны футбольных фанатов. Это не то чтобы удивительно, учитывая, что женская сборная США борется за равную оплату труда, инклюзивность и другие права. Такие футболистки, как Меган Рапино, воюют с Трампом. А теперь главная звезда мужской сборной США исполняет этот танец.

Федерация футбола США тоже должна нести частичную ответственность за это. Да, Пулишич не ребенок, ему 26 лет, он уже давно одна из звезд этой страны. Но, учитывая политическую и социальную обстановку, организации должны обучать футболистов, напоминать, что их слова и действия имеют значение. Учить их, что каждое действие и слово должно быть обдуманным.

Меня не волнует, что Трамп постоянно называет себя «наименьшим расистом в мире» и получил больше голосов темнокожих, чем прежде. Его действия на протяжении десятилетий говорят сами за себя.

В 2015-м он призывал полностью и окончательно закрыть въезд в страну мусульманам. Он насмехался над Бараком Обамой по поводу свидетельства о рождении. Он частенько не спешил осуждать группы белых супремасистов (людей, придерживающихся представления о превосходстве белокожих над остальными – Спортс”).

Вот почему мне сложно понять, как все это произошло. Яркий футболист празднует в стиле, который все считают политически окрашенным. Все, кроме федерации. А она должна быть впереди всех: собрать футболистов, поговорить во время сборов, направить, наконец, электронное письмо, если нужно. Но прежде всего – напомнить всем: только что у нас прошли выборы, вы можете увидеть такие танцы и забить гол на выходных; подумайте о том, как вы будете праздновать его.

Если Пулишич решит сделать все так же – хорошо. Но такое объяснение не сработает. И это тоже ложится на плечи федерации», – отметил бывший вратарь сборной США.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoТим Ховард
Политика
logoСборная США по футболу
logoКристиан Пулишич
logoМилан
Федерация футбола США
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дискриминация
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