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Пулишич «танцем Трампа» отпраздновал гол в ворота Ямайки: «Это всего лишь танец, все так делают. Мне показалось это забавным»

Кристиан Пулишич отпраздновал гол за сборную США в стиле Дональда Трампа.

В матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ команда США обыграла Ямайку со счетом 4:2. Пулишич отметился дублем.

Открыв счет на 13-й минуте матча, вингер «Милана» отпраздновал гол, повторив танец Дональда Трампа, ставший популярным в соцсетях после победы политика на выборах президента США. Трамп завершил свою победную речь движениями под песню Y.M.C.A. группы Village People – ранее он заканчивал таким образом свои выступления на митингах.

«Да, это действительно был танец Трампа. Это всего лишь танец, который исполняют все. Он его придумал. Мне лишь показалось, что это весело», – сказал Пулишич после матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: USA Today
logoМилан
logoСборная США по футболу
logoсерия А Италия
logoСборная Ямайки по футболу
Политика
logoКристиан Пулишич
logoДональд Трамп
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