Тим Ховард: «Гвардиола испортил футбол. Пеп заставил всех поверить, что они могут играть позиционно. Не могут, разве что три команды в мире»

Тим Ховард заявил, что Пеп Гвардиола испортил футбол.

Об этом бывший вратарь сборной США , «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» высказался, предостерегая тренера американцев Маурисио Почеттино о «ловушке тики-таки».

«Мое поколение сборной США было просто кучкой крепких, суровых парней. Грегг Берхалтер заставил эту команду поверить, что она может быть конкурентоспособной, играть позиционно, хорошо играть в зоне атаки.

Я думаю, произошло следующее: Пеп Гвардиола испортил футбол во всех отношениях. Пеп заставил всех поверить, что они могут играть в позиционный футбол. Не могут. Не все могут это сделать, разве что три команды в мире могут сделать это хорошо», – заявил Ховард в подкасте It’s Called Soccer.