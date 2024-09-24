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  • Тим Ховард: «Гвардиола испортил футбол. Пеп заставил всех поверить, что они могут играть позиционно. Не могут, разве что три команды в мире»
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Тим Ховард: «Гвардиола испортил футбол. Пеп заставил всех поверить, что они могут играть позиционно. Не могут, разве что три команды в мире»

Тим Ховард заявил, что Пеп Гвардиола испортил футбол.

Об этом бывший вратарь сборной США, «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» высказался, предостерегая тренера американцев Маурисио Почеттино о «ловушке тики-таки».

«Мое поколение сборной США было просто кучкой крепких, суровых парней. Грегг Берхалтер заставил эту команду поверить, что она может быть конкурентоспособной, играть позиционно, хорошо играть в зоне атаки.

Я думаю, произошло следующее: Пеп Гвардиола испортил футбол во всех отношениях. Пеп заставил всех поверить, что они могут играть в позиционный футбол. Не могут. Не все могут это сделать, разве что три команды в мире могут сделать это хорошо», – заявил Ховард в подкасте It’s Called Soccer.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
logoТим Ховард
logoМанчестер Сити
logoСборная США по футболу
logoПеп Гвардиола
logoМаурисио Почеттино
logoтактика
logoГрегг Берхалтер
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