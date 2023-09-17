«Пулишич все еще играл бы в «Челси», будь он нидерландцем, итальянцем или кем-то еще. Американцам непросто, надо доказывать каждый день». Экс-вратарь США Ховард о хавбеке

Тим Ховард считает, что в Европе предвзято относятся к американским футболистам.

«Как бы ни хотелось сказать, что положение американских игроков изменилось, это не так. Думаю, Кристиан Пулишич проделал блестящую работу. В «Челси», будь он нидерландцем, итальянцем или кем-то еще, он все еще был бы в команде, не был бы первым, кого убирают с поля, не стал бы игроком ротации.

Он очень хорош, что сейчас и доказывает в «Милане», что для американца непросто. Нужно делать это каждый день», – сказал бывший голкипер сборной США, выступавший за «МЮ» и «Эвертон», в подкасте Offside with Taylor Twellman.

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