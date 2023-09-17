«Пулишич все еще играл бы в «Челси», будь он нидерландцем, итальянцем или кем-то еще. Американцам непросто, надо доказывать каждый день». Экс-вратарь США Ховард о хавбеке

Теги Милан Челси Тим Ховард сборная США по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Кристиан Пулишич Футбол

Тим Ховард считает, что в Европе предвзято относятся к американским футболистам.

«Как бы ни хотелось сказать, что положение американских игроков изменилось, это не так. Думаю, Кристиан Пулишич проделал блестящую работу. В «Челси», будь он нидерландцем, итальянцем или кем-то еще, он все еще был бы в команде, не был бы первым, кого убирают с поля, не стал бы игроком ротации.

Он очень хорош, что сейчас и доказывает в «Милане», что для американца непросто. Нужно делать это каждый день», – сказал бывший голкипер сборной США, выступавший за «МЮ» и «Эвертон», в подкасте Offside with Taylor Twellman.

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17 комментариев

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Артур Артур
Вот бы в Челси был владелец американец, тогда и дело пошло. Хотя погодите...
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Today I feel Qatari
Будь он нидерландцем он бы играл в МЮ :)
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Green grass
Бред какой-то
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Антимосковский
ух бедные американцы, везде их ущемляют, особенно в расистской британии - вы что, «хулиганы зеленой улицы» не смотрели?))) ховард с черными, что ли, переобщался, или где он такому отборному беспричинному нытью научился?
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SamSam
Из серии богатые тоже плачут)
Он из лазарета не выходил, тем более за него такие бабки отдали Дортмунду
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madaev
Пззахааххахахааха, просто с чего епт вдруг?
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Born is the King
когда это Ховард играл в Челси? Кто бы не был под каком Анна Сунцова учи матчасть

Upd. Быстро исправили
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Александр Смирнов
FLM - Footballers Lives Matter. Колено перед американскими футболистами надо будет преклонять?
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darby crash
Ответ rigobersong
Тут к гадалке ходить не надо, мы берем посредственного Пулишича в Челси, анализируем его игру и понимаем, что даже в том состоянии он был на голову сильнее Мудрика:))
Вчера был виден его уровень. Обычный средний атакующий игрок, не уровень топовых команд в ТОП-5 Европы
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Давид Agabekyan
Была бы от Пулишича хоть какая-нибудь польза, американец Боули оставил бы его как своего
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rigobersong
Тут к гадалке ходить не надо, мы берем посредственного Пулишича в Челси, анализируем его игру и понимаем, что даже в том состоянии он был на голову сильнее Мудрика:))
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Виталий Ан
Сейчас бы из за того что он американец, его бы выгнали с Челси с американцем владельцем. Игрок хороший, но часто пропадает в матчах. А сейчас ему и самому лучше было уйти.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
А если бы он был испанцем, играл бы в Реале))
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waleri
Вообще не видел его вчера на поле с "Интером" после выхода на замену (как и Муса). Абсолютно бесполезный трансфер "Милана".
Зато наслаждался действиями исландца Гудмундссона, который блестяще вел игру "Дженоа" против неаполитанцев.
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Акира_1
Уж Пулишичу годами давали шансы, но все бесполезно. Травмы его сгубили, а не нация. А вообще оч странное интервью. К чему оно?
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Махмуд Адылов
Или Украинцем…😅 забыл сказать Ховард ))
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