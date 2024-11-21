Хюрцелер о продлении Пепа с «Сити»: «Лучшее, что может случиться с АПЛ – он один из лучших тренеров мира, соревноваться с ним всегда сложно. Мы можем учиться у него, это большой опыт»

Фабиан Хюрцелер рад, что Пеп Гвардиола собирается продлить контракт с «Ман Сити».

Ранее стало известно, что главный тренер «горожан» согласовал новый контракт с клубом. Он рассчитан на один год и содержит опцию продления еще на один сезон. Ожидается, что официально «Манчестер Сити» объявит об этом в ближайшие дни.

«Это лучшее, что может случиться с Премьер-лигой, потому что в конечном счете он один из лучших тренеров в мире. Его идеи всегда привносят что-то новое в футбол, и соревноваться с ним всегда сложно.

Он всегда быстро адаптируется, у него всегда есть новые идеи, и он всегда может выиграть игру. Я очень рад, что он, надеюсь, продлит свой контракт, потому что мы можем учиться у него, и соревноваться с ним – это большой, большой опыт», – заявил главный тренер «Брайтона».

Все документы по контракту Пепа с «Ман Сити» готовы. Соглашение будет действовать до 2026 года с опцией продления на год (Фабрицио Романо)