Писарев о шансах Дугласа попасть в сборную России: «Если он лучший на этой позиции футболист, то Карпин его вызовет»
Николай Писарев оценил шансы Дугласа Сантоса получить вызов в сборную России.
Бразилец в октябре получил паспорт РФ. «Зенит» сообщил, что 30‑летний защитник перестал считаться легионером в российских футбольных турнирах.
– Увидим ли мы дебют Дугласа Сантоса?
– Карпин четко дал понять, что сборная ни для кого не закрыта. Кто обладает правами и возможностью играть. Не только российский паспорт, но и футбольное гражданство должно быть оформлено.
Если это лучший на этой позиции футболист, то он может быть вызван. Если Валерий Георгиевич увидит, что на этой позиции он лучше, то, конечно, Сантос получит вызов, – сказал тренер сборной России по футболу.
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