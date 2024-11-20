Жоаозиньо о Дугласе: «Для сборной России он был бы очень полезен. Сантос – лучший левый защитник РПЛ, может играть и на других позициях»
Жоаозиньо высказался о получении российского гражданства Дугласом Сантосом.
21 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство защитнику «Зенита».
«Сантос – лучший левый защитник лиги, с тех пор как приехал в Россию. Игрок отличного качества, который может играть и на других позициях.
Он был бы очень полезен для сборной России», – сказал бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо».
Жоаозиньо о ЧМ-2026: «Все участвуют, кроме России – это абсурд! Соскучился по сборной на больших турнирах»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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