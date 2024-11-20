Горшков о гражданстве РФ Дугласа: «В футбол играют не паспорта. Если российский игрок будет сильнее, будет играть»
Юрий Горшков высказался о получении российского паспорта Дугласом Сантосом.
21 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство защитнику «Зенита».
«На меня никак не повлияло, что Дуглас Сантос получил российский паспорт. Я нормально отреагировал, поздравил его.
Получил и получил. В футбол играют не паспорта. Если российский игрок будет сильнее, то будет играть», – сказал защитник «Зенита» Горшков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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