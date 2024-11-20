Горшков о гражданстве РФ Дугласа: «В футбол играют не паспорта. Если российский игрок будет сильнее, будет играть»

Юрий Горшков высказался о получении российского паспорта Дугласом Сантосом.

21 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство защитнику «Зенита».

«На меня никак не повлияло, что Дуглас Сантос получил российский паспорт. Я нормально отреагировал, поздравил его.

Получил и получил. В футбол играют не паспорта. Если российский игрок будет сильнее, то будет играть», – сказал защитник «Зенита » Горшков .