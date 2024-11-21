Акинфеев о судьях: «У них сейчас есть все: телевизоры, повторы, 16 помощников, 600 камер. Что еще нужно?»

Игорь Акинфеев поделился мнением о судействе в Мир РПЛ.

– Сейчас наше судейство вам нравится?

– Главное, чтобы команда выигрывала. А как судят – вопрос второй или даже третий. Не хочу лезть в судейство и что-то обсуждать. У них сейчас есть все – телевизоры, повторы, 16 помощников, 600 камер (улыбается). Что еще нужно? – вратарь ЦСКА.