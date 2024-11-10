Газзаев про 2:1 ЦСКА с «Крыльями»: «Принес победу Акинфеев, который просто блистал. Особенно выделился сэйв, когда два игрока били в упор»
Валерий Газзаев отметил игру Игоря Акинфеева против «Крыльев Советов» (2:1).
«В этой игре принес победу Игорь Акинфеев, который просто блистал. Особенно выделился сэйв, когда два игрока били в упор. Просто невероятный, победный сэйв.
Но в целом игра получилась действительно тяжелая. Перевес был то в одну, то в другую сторону, и очень важно, что ЦСКА смог в таком матче добиться победы.
Думаю, что пауза на матчи сборных, которая сейчас будет, пойдет на пользу армейцам. Хотя часть команды и уедет, большинство останется и сможет спокойно готовиться к следующим матчам», – сказал бывший тренер ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости