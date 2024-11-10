Газзаев про 2:1 ЦСКА с «Крыльями»: «Принес победу Акинфеев, который просто блистал. Особенно выделился сэйв, когда два игрока били в упор»

Валерий Газзаев отметил игру Игоря Акинфеева против «Крыльев Советов» (2:1).

«В этой игре принес победу Игорь Акинфеев , который просто блистал. Особенно выделился сэйв, когда два игрока били в упор. Просто невероятный, победный сэйв.

Но в целом игра получилась действительно тяжелая. Перевес был то в одну, то в другую сторону, и очень важно, что ЦСКА смог в таком матче добиться победы.

Думаю, что пауза на матчи сборных, которая сейчас будет, пойдет на пользу армейцам. Хотя часть команды и уедет, большинство останется и сможет спокойно готовиться к следующим матчам», – сказал бывший тренер ЦСКА .