«Работу Станковича в «Спартаке» нельзя назвать успешной. Российский тренер справлялся бы не хуже». Непомнящий о красно-белых
Валерий Непомнящий не считает работу Деяна Станковича в «Спартаке» успешной.
«Работу Станковича в «Спартаке» нельзя назвать успешной. Команда идет ниже ожидаемого места в турнирной таблице, попадание в тройку сильнейших по итогам сезона тоже под вопросом.
Российский тренер справлялся бы в «Спартаке» не хуже Станковича. Но красно-белые последнее время почему-то назначают только иностранных специалистов», – сказал Непомнящий.
Напомним, «Спартак» идет на 5-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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