«Работу Станковича в «Спартаке» нельзя назвать успешной. Российский тренер справлялся бы не хуже». Непомнящий о красно-белых

Валерий Непомнящий не считает работу Деяна Станковича в «Спартаке» успешной.

«Работу Станковича в «Спартаке» нельзя назвать успешной. Команда идет ниже ожидаемого места в турнирной таблице, попадание в тройку сильнейших по итогам сезона тоже под вопросом.

Российский тренер справлялся бы в «Спартаке» не хуже Станковича. Но красно-белые последнее время почему-то назначают только иностранных специалистов», – сказал Непомнящий.

Напомним, «Спартак» идет на 5-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков.