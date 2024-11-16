Зарема Салихова: «У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные?»
Зарема Салихова отреагировала на товарищеский матч «Зенита» с «Фенербахче» (1:2).
«У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня.
А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные? Руководство «Спартака» и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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