Зарема Салихова: «У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные?»

Зарема Салихова отреагировала на товарищеский матч «Зенита» с «Фенербахче» (1:2).

«У «Зенита » тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня.

А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные? Руководство «Спартака» и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна .