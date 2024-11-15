Алексей Стукалов: «ЦСКА плохо выглядит, слабее всех московских команд. Пьянич ничем не примечателен. Николич, Станкович, Личка себя не проявляют»
– ЦСКА забрал три очка в Самаре. Лучшим игроком матча признали Игоря Акинфеева. Вам не кажется, что это не очень правильно, когда в команде лучший – 38-летний вратарь?
– ЦСКА вообще плохо выглядит. Честно скажу, другого ожидал от Николича. Более содержательной игры. Но пока ЦСКА плюс-минус выглядит слабее всех московских команд. Я не вижу, что они навяжут какую-то борьбу в верхней части таблицы.
– Получается, что замена Владимира Федотова себя не оправдала?
– Не то что не оправдала, но пока ЦСКА не на своем уровне. Если говорить об иностранных тренерах, которые пришли: Николич, Станкович, Личка в этом сезоне себя точно не проявляют.
– ЦСКА взял Пьянича, было много разговоров вокруг его перехода. Пьянич сыграл 83 минуты в матче с «Крыльями Советов», ничем не отметился. Начинаем потихонечку разочаровываться боснийцем?
– Пока он ничем не примечателен. Пьянич точно не приехал играть вполоборота, но на сегодня его уровень такой, что он не может себя показать. Возможно, после зимних сборов он наберет форму, – сказал бывший главный тренер «Ротора».
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