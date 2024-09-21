Жена Карпина об успехе для «Спартака»: «Второе место. Первое у нас не разыгрывается особо, «Зенит» у нас побеждает все время»

Жена Валерия Карпина считает, что второе место стало бы успехом для «Спартака».

Диалог об этом состоялся у Дарьи Карпиной с ее соведущей по шоу «Карты, деньги, два мяча» Аланой Мамаевой и гостем программы Николеам Писаревым.

– Какое место мы должны подразумевать под успехом для «Спартака»? – спросил Писарев.

– Второе, – сказала жена главного тренера «Ростова » и сборной России.

– Что я не понимаю в этой жизни? Почему не первое? – уточнила Мамаева.

– Потому что первое у нас не разыгрывается особо, – ответила Дарья Карпина.

– Я считаю, что «Спартак» c его традициями меньше чем борьба за чемпионство не должен ставить задачу. Все затраты на это – того же тренера Станковича, тех же футболистов – если посмотрите, это очень близко по затратам «Зенита». Я не думаю, что болельщики «Спартака » хотят привыкать быть вечно вторыми, – заявил Писарев.

– Ну у нас все время «Зенит» побеждает! Мне кажется, у нас уже толком не разыгрывается первое место! – сказала Карпина.

– В этом и проблема. Психология поменялась. «Зенит » там уже, а мы тут второе место разыграем. Может ли «Спартак» бороться за чемпионство? В этом сезоне уже нет, – считает Писарев.