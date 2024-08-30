Ютуб-шоу с участием жен Карпина, Тикнизяна, Аланы Мамаевой и девушки Сафонова продюсирует Гурцкая. В нем «футболист расскажет всю правду о жизненном выборе и его последствиях»

Тимур Гурцкая продюсирует новое ютуб-шоу с участием жен и девушек футболистов.

По информации телеграм-канала «Футбольный Биги», ведущими проекта станут супруги и – Дарья Карпина и Яна Ромашкина, девушка Матвея Сафонова Марина Кондра, а также – бывшая жена Павла Мамаева.

«Гостем станет футболист, который будет вынужден рассказать всю правду о своем жизненном выборе и его последствиях. Возможно, по аналогии с популярным в буржуазии сериалом будет придумано и название.

Учитывая предстоящие в студии допросы и счастливый для гостя финал, название может быть таким – «Труп в большом городе».

Впрочем, продюсеры еще думают над более оптимистичным и женственным названием. И оно будет аналогично иному популярному в буржуазных странах кинопроекту», – говорится в сообщении канала журналиста Сергея Егорова.