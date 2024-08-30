Ютуб-шоу с участием жен Карпина, Тикнизяна, Аланы Мамаевой и девушки Сафонова продюсирует Гурцкая. В нем «футболист расскажет всю правду о жизненном выборе и его последствиях»

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Тимур Гурцкая продюсирует новое ютуб-шоу с участием жен и девушек футболистов.

По информации телеграм-канала «Футбольный Биги», ведущими проекта станут супруги Валерия Карпина и Наира Тикнизяна – Дарья Карпина и Яна Ромашкина, девушка Матвея Сафонова Марина Кондра, а также Алана Мамаева – бывшая жена Павла Мамаева.

«Гостем станет футболист, который будет вынужден рассказать всю правду о своем жизненном выборе и его последствиях. Возможно, по аналогии с популярным в буржуазии сериалом будет придумано и название.

Учитывая предстоящие в студии допросы и счастливый для гостя финал, название может быть таким – «Труп в большом городе».

Впрочем, продюсеры еще думают над более оптимистичным и женственным названием. И оно будет аналогично иному популярному в буржуазных странах кинопроекту», – говорится в сообщении канала журналиста Сергея Егорова.

28 комментариев
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Заремы не хватает!
+43
0
+43
И ведь найдутся люди, которые будут это смотреть🤦🏻‍♂️
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-2
+32
Инну Жиркову, Зарему и Ванду Нара туда, срочно
+16
-1
+15
Ответ Михо
И ведь найдутся люди, которые будут это смотреть🤦🏻‍♂️
Тикнизян и Валера будут смотреть.
Ну ещё может такие типы, как Тарасов и Иван Карпов.
Сафонов и Мамаев поугарают над этой дичью))
+6
0
+6
Ответ innuendo9
Заремы не хватает!
А она прикрывает во всем этом
+7
-1
+6
Ответ Камбоджа Иванов
Инну Жиркову, Зарему и Ванду Нара туда, срочно
Ванда вряд ли покажет на карте - где находится Россия)
+4
0
+4
Ответ Пинающий Достоинства
А она прикрывает во всем этом
Бригааааада!!!
+4
0
+4
А не «буржуазное название» типа: «Партия бдит» или «Измена-расстрел»?
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Тут огромное пространство для развития! И Мария Погребняк, и Барановская, и жена Семака , если совсем хардкор нужен...

Название "Отчаянные домохозяйки" им точно подойдёт.
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Вся ТПшная рать!
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Кому это сдалось из простых болельщиков? Это большая разница - делать что то околофутбольное, разбавить унылую аналитику хорошим юмором, и придумать чисто ради своего чсв и бабок, непонятно какое дно, как вот это вот и например «шоу» со слуцким и дзюбой
+1
0
+1
Ответ Dark.Babysitter
Тикнизян и Валера будут смотреть. Ну ещё может такие типы, как Тарасов и Иван Карпов. Сафонов и Мамаев поугарают над этой дичью))
у Сафонова нынешняя девушка сниматься будет, вряд ли он будет смотреть чтобы прям поугорать
+1
0
+1
Ответ innuendo9
Заремы не хватает!
Зарема владелец проекта
+1
0
+1
Ответ Михо
И ведь найдутся люди, которые будут это смотреть🤦🏻‍♂️
Гурцкая не будет смотреть.
+2
-1
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Инну Жиркову, Зарему и Ванду Нара туда, срочно
Еще жен Погребняка и Семака
+1
-1
0
Ответ Михо
И ведь найдутся люди, которые будут это смотреть🤦🏻‍♂️
👍
0
0
0
Ответ Михо
И ведь найдутся люди, которые будут это смотреть🤦🏻‍♂️
А я как всегда об этом почитаю в новостях на спортсе)
0
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Ответ Dark.Babysitter
Почему не рутуб-шоу? Ютуб у нас уже почти мертв
ботов нет
0
0
0
Ответ Михо
И ведь найдутся люди, которые будут это смотреть🤦🏻‍♂️
Ну я ради рофла точно зайду на это шоу фриков посмотреть😂
+7
-7
0
Ответ innuendo9
Заремы не хватает!
Смородской, ради ада и кутежа например
0
0
0
Ответ innuendo9
Заремы не хватает!
Бывшей Сафонова не хватает
0
0
0
Ответ innuendo9
Заремы не хватает!
Отчаянные домохозяйки.😏😏😏
0
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Ответ innuendo9
Заремы не хватает!
Сравнили...где Зарема и где эти приигрочишные девицы.
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спасибо что забанили ютуб, типа
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Это будет самое смертоносное произведение.ботов нагонят уйму. Можно еще на рутуб и в ВК.чтобы совсем нести всем голову. Гремучая смесь,еще и бегемот взялся за дело. Такое шоу даже открытие олимпиады по хейту переплюнет. Еще надо юаюенку Дурова пригласить,она тут выдала,что испытовала страдания,что Паша перестал донатиить и пришлось лететь прости господи экономом с ЛЮДЬМИ,но для нее это челядь скорее. Музей Мадам Тюссо столько воска и пластике еще не видел. Надо набирать всех самых МОЩНЫХ в гости. Загитову,Царя,Ротенберга Ромку. Губера, Гргоряна,Шнякина. Вот просмотры будут обеспечены.
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Могли бы вместо Карпиной и Ромашкиной Бузову позвать третьей ведущей, она бы точно сообразила на троих с двумя остальными)))
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Почему не рутуб-шоу?
Ютуб у нас уже почти мертв
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