Алана Мамаева о Павле: «Счастлива за такой урок в жизни. Если б не он, так бы и была инфантильной женой футболиста, которая без мужа ничего из себя не представляет»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев девушки и спорт Алана Мамаева деньги Футбол

Аланы Мамаева отреагировала на подарок Павла нынешней жене в честь рождения сына.

Ранее сообщалось, что экс-футболист подарил Надежде Санько Меrсеdеs Grand Edition стоимостью примерно 30 млн рублей. Подписчицы Аланы в соцсетях возмутились, упомянув, что Мамаев не купил подарок на день рождения дочери от их брака. 

«Вы чего! Я счастлива за такой урок в жизни. И если б не он, я бы не стала той, кем являюсь сегодня!

Так бы и была инфантильной женой футболиста, которая без мужа ничего из себя не представляет», – ответила на это Мамаева.

Мамаев подарил жене Меrсеdеs Grand Edition за 30 млн рублей на рождение сына: «Законспирировался, сам искал. Я была уверена, что подарок – загородный дом, который строится»

Алана Мамаева об отношениях Павла с детьми: «Не общается. Платит алименты, 10 тысяч – больше ничего! Одежда, школа, врачи, питание – все на мне»

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22 комментария
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А что он сейчас из себя представляет?
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Превратили спортивный ресурс в сточную канаву
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Ответ Dmitry Stepanov
Эксперты, что из себя представляет Алана в нынешних условиях?
Адана представляет Демирспор.
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Ахахах, а сейчас что ? Без фамилии , пластики и Пашкиного имущества ? Какое очное образования, какой опыт , достижения 🤓🤓🤓
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Конечно дичь зп у них. И самое паршивое частных денег в нашем футболе не так много. Когда довольно средний футболист, которого и вспомнят разве за то, что сел - может себе позволить такое…
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Как будто она сейчас что-то из себя представляет, или она вернулась в эскорт?
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Многие девицы охотно поменялись бы с ней местами. Жить за чужой счёт, ни о чем сложном не думать, понтоваться фотками в соцсетях - это их заветная мечта. "Красивая" жизнь к которой они так стремятся.
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Алана хороший мужик
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Она уже года 4 как блохер в сфере популяризации пластической хирургии, насколько мне известно. Сидит на процентах от основных контор по пластике, прежде всего от той, где главврач - ее нынешний хахаль. Ну, в целом это какой-никакой, но бизнес.
Никогда ей не интересовался, кроме как новостей про алименты ничего больше про нее не слышал
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Ответ Красная стрела
Конечно дичь зп у них. И самое паршивое частных денег в нашем футболе не так много. Когда довольно средний футболист, которого и вспомнят разве за то, что сел - может себе позволить такое…
Мамаев был точно не средним
Один из главных талантов поколения реально одарённый
Ну как и его кент не реализовался
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Была инфантильной женой футболиста, стала инфантильной женой нынешнего хахалечка)
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Надо сказать,что благодаря инфантильному футболисту ты тебя вообще знают,вернее слышали о тебе.
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Такой и осталась только без мужа 😜💦
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Эксперты, что из себя представляет Алана в нынешних условиях?
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Это у нее так голову вскружило от постов на спортсе с ее цитатами? Раньше всего-то жена футболиста, а теперь…бывшая жена футболиста, ну охренеть карьера.
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Можно было бы сказать, что это хорошая мина при плохой игре, но на самом деле у нее игра неплохая, вроде захомутала пластического хирурга хорошего, так что двойной профит)
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Почитал немного про неё. Лучше бы не читал! Я б к такой даже не подошел бы. )
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Новость для комментариев исключительно!
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Ответ deimon7.7
Комментарий удален модератором
При всем их негативе друг к другу, само умиляет, что фамилию то его и оставила) хотя общался с ней один раз - очень культурным человеком показалась, без пафоса и с абсолютным позитивом мадам)
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Ответ Алексей Ненахов
Как будто она сейчас что-то из себя представляет, или она вернулась в эскорт?
Она уже года 4 как блохер в сфере популяризации пластической хирургии, насколько мне известно.
Сидит на процентах от основных контор по пластике, прежде всего от той, где главврач - ее нынешний хахаль.
Ну, в целом это какой-никакой, но бизнес.
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