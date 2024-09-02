Алана Мамаева о Павле: «Счастлива за такой урок в жизни. Если б не он, так бы и была инфантильной женой футболиста, которая без мужа ничего из себя не представляет»

Аланы Мамаева отреагировала на подарок Павла нынешней жене в честь рождения сына.

Ранее сообщалось, что экс-футболист подарил Надежде Санько Меrсеdеs Grand Edition стоимостью примерно 30 млн рублей. Подписчицы Аланы в соцсетях возмутились, упомянув, что Мамаев не купил подарок на день рождения дочери от их брака.

«Вы чего! Я счастлива за такой урок в жизни. И если б не он, я бы не стала той, кем являюсь сегодня!

Так бы и была инфантильной женой футболиста, которая без мужа ничего из себя не представляет», – ответила на это Мамаева.

Мамаев подарил жене Меrсеdеs Grand Edition за 30 млн рублей на рождение сына: «Законспирировался, сам искал. Я была уверена, что подарок – загородный дом, который строится»

Алана Мамаева об отношениях Павла с детьми: «Не общается. Платит алименты, 10 тысяч – больше ничего! Одежда, школа, врачи, питание – все на мне»