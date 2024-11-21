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Эквадорская федерация футбола о матче с Россией: «Получили любезное приглашение сыграть осенью 2025-го. Ведем переговоры»

В Эквадоре подтвердили переговоры с Россией о матче в 2025 году.

Сообщалось, что Россия договорилась с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией о проведении матчей в следующем году. В РФС опровергли эту информацию.

«Мы получили любезное приглашение от России сыграть товарищеский матч осенью следующего года.

Мы ведем переговоры, обсуждаем этот интерес, но пока ни о чем не договорились», – сказал президент Эквадорской федерации футбола Франсиско Эгас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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