Карпин о 6 победах подряд с общим счетом 34:0: «Ну и что? Когда-то мы пропустим. Удовлетворение есть от отношения ребят»

Валерий Карпин высказался о шестой победе подряд – над Сирией (4:0).

– 34:0 голы в серии.

– Ну и что? Нет, удовлетворение есть от отношения ребят. Брать под одну гребенку игры с Сербией и Брунеем неправильно. Сегодня понравилось то, там – другое. Когда-то мы пропустим.

– Понятно, что Осипенко исполняет пенальти в «Ростове», но были альтернативы, кто исполнит? Это ваше решение?

– Осипенко – первый штатный, следующий – Тюкавин, если бы его не было, то там уже решали бы, – отметил главный тренер сборной России.