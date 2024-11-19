Карпин о 6 победах подряд с общим счетом 34:0: «Ну и что? Когда-то мы пропустим. Удовлетворение есть от отношения ребят»
Валерий Карпин высказался о шестой победе подряд – над Сирией (4:0).
– 34:0 голы в серии.
– Ну и что? Нет, удовлетворение есть от отношения ребят. Брать под одну гребенку игры с Сербией и Брунеем неправильно. Сегодня понравилось то, там – другое. Когда-то мы пропустим.
– Понятно, что Осипенко исполняет пенальти в «Ростове», но были альтернативы, кто исполнит? Это ваше решение?
– Осипенко – первый штатный, следующий – Тюкавин, если бы его не было, то там уже решали бы, – отметил главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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