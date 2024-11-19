  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о 6 победах подряд с общим счетом 34:0: «Ну и что? Когда-то мы пропустим. Удовлетворение есть от отношения ребят»
9

Карпин о 6 победах подряд с общим счетом 34:0: «Ну и что? Когда-то мы пропустим. Удовлетворение есть от отношения ребят»

Валерий Карпин высказался о шестой победе подряд – над Сирией (4:0).

– 34:0 голы в серии.

– Ну и что? Нет, удовлетворение есть от отношения ребят. Брать под одну гребенку игры с Сербией и Брунеем неправильно. Сегодня понравилось то, там – другое. Когда-то мы пропустим.

– Понятно, что Осипенко исполняет пенальти в «Ростове», но были альтернативы, кто исполнит? Это ваше решение?

– Осипенко – первый штатный, следующий – Тюкавин, если бы его не было, то там уже решали бы, – отметил главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСборная России по футболу
logoЧемпионат.com
товарищеские матчи (сборные)
logoВалерий Карпин
logoСборная Сирии по футболу
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия впервые с 1992 года выиграла все матчи за год. У команды Карпина пять разгромных сухих побед в 2024-м
5356 минут назад
Матч Россия – Сирия в Волгограде собрал 35 628 зрителей. На Брунее в Краснодаре было 26 865
15сегодня, 18:38
Россия выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 34:0. Поражений нет 9 игр
76сегодня, 18:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига наций. Германия в гостях у Венгрии, Нидерланды против Боснии и Герцеговины
3сегодня, 05:20
Луи Саа: «Роналду хотел бы вернуться в «МЮ» в роли, в которой его будут уважать. Он покинул команду не лучшим образом, но игроки и фанаты поняли, что он пытался донести. Не сказать, что он был неправ»
218 минут назад
Мартино увольняется из «Интер Майами» по личным причинам
2137 минут назад
Дюков о России на ЧМ-2026: «Будем реалистами, вероятность не самая высокая. Но даже после жеребьевки техническая возможность есть»
750 минут назад
«Я прогнозировал победу со счетом 5:0 или 6:0, выиграли 6:0. Следующий соперник кто? Монголия?» Мостовой о матче России и Сирии
2451 минуту назад
Легендарные «Триста» – теперь на Спортсе! Сыграем?
55 минут назадСпецпроект
Россия впервые с 1992 года выиграла все матчи за год. У команды Карпина пять разгромных сухих побед в 2024-м
5356 минут назад
«Роналду – это работа, работа и еще раз работа. Месси – это чистый талант, дар Божий. Лео не нужно делать ничего лишнего, чтобы быть лучшим». Ди Мария об игроках
35сегодня, 18:45
Матч Россия – Сирия в Волгограде собрал 35 628 зрителей. На Брунее в Краснодаре было 26 865
15сегодня, 18:38
Россия выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 34:0. Поражений нет 9 игр
76сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о баннере с просьбой вернуть Дзюбу в сборную: «Думаете, я на трибуны смотрю?»
6 минут назад
Глебов о недопуске России к жеребьевке отбора ЧМ-2026: «Кто‑то думал, что нас допустят? Я расстроился, но не удивлен»
9 минут назад
Венгрия – Германия. Гнабри, Брандт, Сане, Фюрих, Собослаи и Орбан играют
150 минут назад
Аршавин о 4:0 с Сирией: «Уверенная победа на классе без особого надрыва. Два матча на ноль, весь год на ноль – думаю, Карпин доволен»
420 минут назад
«Боруссии» интересен Беллингем. Хавбек «Сандерленда» оценивается в 25 млн евро
939 минут назад
Пономарев о 4:0 с Сирией: «В первом тайме тягомотина была. В перерыве Карпин ребят нахлобучил, они забегали»
3сегодня, 18:54
«Вижу Батракова в «Ман Сити». Пеп точно заинтересовался бы им». Кузьмичев о хавбеке «Локо»
22сегодня, 18:34
Круговой о Сирии: «Ребята больше похожи на футболистов, у некоторых даже шипы железные. В сборной Брунея пластиковые у всех»
7сегодня, 18:18
Черчесов отказывается вести переговоры с другими командами до ухода из сборной Казахстана. Предложений от «Ахмата» не было (Legalbet)
5сегодня, 17:59
Журова о бане России: «ФИФА и УЕФА действуют себе во вред, нарушаются все спортивные принципы. Матч с США мог бы стать украшением ЧМ-2026»
22сегодня, 17:43