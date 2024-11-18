Россия договорилась с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией о проведении матчей в 2025-м (Mash)
Сборная России нашла четырех соперников на 2025 год.
По информации телеграм-канала Mash, РФС договорился о проведении матчей со сборными Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии. Сторонам осталось подписать документы.
Матчи пройдут летом и осенью следующего года.
Гурцкая об играх России в 2025-м: «Подписана Нигерия, будет еще африканская страна. Есть контракты с Эквадором и Венесуэлой на осень, могут появиться Уругвай или Колумбия»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Mash
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