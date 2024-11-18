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Россия договорилась с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией о проведении матчей в 2025-м (Mash)

Сборная России нашла четырех соперников на 2025 год.

По информации телеграм-канала Mash, РФС договорился о проведении матчей со сборными Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии. Сторонам осталось подписать документы.

Матчи пройдут летом и осенью следующего года. 

Гурцкая об играх России в 2025-м: «Подписана Нигерия, будет еще африканская страна. Есть контракты с Эквадором и Венесуэлой на осень, могут появиться Уругвай или Колумбия»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Mash
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logoСборная России по футболу
logoРФС
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoСборная Боливии по футболу
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