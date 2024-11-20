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Луческу о матче с Косово: «Нас держали на поле целый час, никто не принял во внимание их ложь и грязную раздевалку. Решение УЕФА политическое, чтобы никого не обидеть»

Мирча Луческу возмущен решением УЕФА оштрафовать Румынию по итогам игры с Косово.

Футболисты сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

УЕФА присудил косоварам техническое поражение со счетом 0:3. Румынию оштрафовали на 128 тысяч евро в сумме, а следующий домашний матч сборная проведет без зрителей.

«Я возмущен. Никто не вспомнил, что нас держали на поле в течение часа. Игроки могли заработать простуду. Никто не принял во внимание их заявления, их ложь, [грязную] раздевалку. Это ненормально. Я уважаю игроков, но и им следовало проявить уважение к спортивным ценностям.

Это политическое решение, чтобы никого не обидеть. Такие жесты нельзя поощрять. Позже это может повториться – команда, проигрывая 0:5, уйдет с поля и проиграет 0:3 [получив техническое поражение]. Никто больше не думает о последствиях», – сказал главный тренер сборной Румынии в эфире Liga Digi Sport.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Gazeta Sporturilor
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