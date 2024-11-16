Луческу об уходе игроков Косово с поля в матче с Румынией: «У них был план устроить что-то подобное, если не получится выиграть. Я не видел баннеров или чего-то против Косово, детское оправдание»

Мирча Луческу раскритиковал футболистов Косово за уход с поля в игре с Румынией.

Сборная Косово вчера покинула поле за несколько минут до конца матча Лиги наций при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

«Это недопустимо. Думаю, если бы это произошло в другой стране, а не здесь... Согласно правилам, если команда покидает поле, у нее есть 15 минут, после чего ей засчитывается поражение. Это абсолютно неспортивное поведение!

Я не видел никаких баннеров или чего-либо против Косово. У них был свой план: если они не смогут выиграть, то устроят что-то подобное. Такого отсутствия честной игры я никогда не встречал.

Там нас освистывали, оскорбляли, бросали в нас бутылки, обзывали всякими словами, но мы играли. Я очень зол на игроков. Если ты профессионал, если у тебя есть спортивный дух, ты должен оставаться на поле и играть в любых условиях. Ничего особенного не произошло, матч не был агрессивным.

Нашим игрокам тоже было очень трудно, ведь они играли под давлением, за то, чтобы пройти квалификацию. Мы не показали своей лучшей игры, но я не могу сказать, что результат был незаслуженным. По правилам сейчас должно быть 3:0 в нашу пользу, так как таков порядок. Правила должны соблюдаться.

У меня уже был подобный случай в 1989 году, но там это хотя бы было решение партии. А здесь решение приняли профессиональные игроки.

Им позволили слишком многое. Футбольная команда... они якобы проявили фэйр-плей и покинули поле. Они сделали этот невероятный шаг. Не говоря уже о том, что я со своей позиции видел, как они показывали непристойные жесты нашим болельщикам, которые начали их освистывать. Это очень детское оправдание. Неприятно быть свидетелем такой невероятной сцены», – заявил главный тренер сборной Румынии в интервью для AS.ro.