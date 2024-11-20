«Тоттенхэм» подал апелляцию на дисквалификацию Бентанкура за шутку о корейцах. Клуб хочет сократить срок бана
Напомним, в июне в сети распространился ролик с участием уругвайского футболиста, в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.
Полузащитник лондонского клуба был отстранен на 7 матчей за шутку, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской.
«Мы можем подтвердить, что клуб подал апелляцию на решение о сроке дисквалификации Родриго Бентанкура, принятое ранее на этой неделе.
Хотя мы согласны с обвинительным заключением независимой регулирующей комиссии в отношении Родриго, мы считаем, что последующее наказание является чрезмерно строгим.
Родриго будет отстранен от участия во внутренних соревнованиях до рассмотрения апелляции, и в течение этого времени клуб не будет давать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «шпор».
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