«Тоттенхэм» подал апелляцию на дисквалификацию Бентанкура за шутку о корейцах. Клуб хочет сократить срок бана

«Тоттенхэм» подал апелляцию на дисквалификацию Родриго Бентанкура.

Напомним, в июне в сети распространился ролик с участием уругвайского футболиста, в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.

Полузащитник лондонского клуба был отстранен на 7 матчей за шутку, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской.

«Мы можем подтвердить, что клуб подал апелляцию на решение о сроке дисквалификации Родриго Бентанкура , принятое ранее на этой неделе.

Хотя мы согласны с обвинительным заключением независимой регулирующей комиссии в отношении Родриго, мы считаем, что последующее наказание является чрезмерно строгим.

Родриго будет отстранен от участия во внутренних соревнованиях до рассмотрения апелляции, и в течение этого времени клуб не будет давать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «шпор».