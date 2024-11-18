Бен Дэвис о дисквалификации Бентанкура за слова про Сона и корейцев: «Важно, чтобы мы поняли, что на такие вещи нужно смотреть со всей серьезностью»

Бен Дэвис отреагировал на дисквалификацию Родриго Бентанкура за слова о корейцах.

В июне в соцсетях распространился ролик с участием полузащитника «Тоттенхэма», в котором телеведущий просит у уругвайца футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – отвечает Родриго.

Впоследствии Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии (FA) признала шутку хавбека оскорблением на расовой почве. Он получил дисквалификацию на 7 матчей и штраф в размере 100 тысяч фунтов.

«Я прочитал новости сегодня утром, наверное, как и все остальные. Мне показалось, что в «шпорах» с этим разобрались внутри команды, а теперь с этим разобрались и за ее пределами.

Я думаю, что наша команда подвела черту под этим и движется дальше. Но в конечном счете важно, чтобы мы поняли, что на такие вещи нужно смотреть с той серьезностью, с которой это было сделано.

Что касается меня и команды, то теперь мы поставили точку и двигаемся дальше», – отметил Дэвис.