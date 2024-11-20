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Денис Глушаков: «Тренером я буду жестче Карпина»

Денис Глушаков рассказал, что он будет жестким тренером.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» рассказал о наличии тренерской категории «A».

«Тренер Глушаков будет жесткий (улыбается). Есть Карпин, а Глушаков будет еще жестче», – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака».

Глушаков может стать играющим тренером «Химок». Инвестор Садыгов сообщил: «В его контракте была эта опция»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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