Денис Глушаков: «Тренером я буду жестче Карпина»
Денис Глушаков рассказал, что он будет жестким тренером.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» рассказал о наличии тренерской категории «A».
«Тренер Глушаков будет жесткий (улыбается). Есть Карпин, а Глушаков будет еще жестче», – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака».
Глушаков может стать играющим тренером «Химок». Инвестор Садыгов сообщил: «В его контракте была эта опция»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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