Денис Глушаков: «Спартак» был и всегда будет народной командой. Спартаковский дух никто не испортил»

Денис Глушаков заявил, что «Спартак» всегда будет народной командой.

– Артем Дзюба считает, что дух народной команды – спартаковское наследие – испортили в «Спартаке». Согласны со мнением эксперта?

– «Спартак» был и всегда будет народной командой, а его наследие – болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух, – сказал бывший полузащитник красно-белых.