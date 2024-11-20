Денис Глушаков: «Спартак» был и всегда будет народной командой. Спартаковский дух никто не испортил»
Денис Глушаков заявил, что «Спартак» всегда будет народной командой.
– Артем Дзюба считает, что дух народной команды – спартаковское наследие – испортили в «Спартаке». Согласны со мнением эксперта?
– «Спартак» был и всегда будет народной командой, а его наследие – болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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