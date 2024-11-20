Тикнизян о ежемесячных расходах: «В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей. Финансами занимается жена – у меня деньги быстро испарятся»
Наир Тикнизян ответил на вопрос о ежемесячных расходах.
– Латышонок рассказал, что тратит 30 тысяч рублей в месяц, а Денис Глушаков и Юрий Жирков – больше 1 млн рублей. Веришь таким цифрам?
– Мне без разницы, кто на какую сумму живет. Для меня важно, чтобы моим детям, семье и всем родным хватало на все.
– Сколько ты тратишь в месяц денег?
– Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей, – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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