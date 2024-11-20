Глушаков может стать играющим тренером «Химок». Инвестор Садыгов сообщил: «В его контракте была эта опция»
Денис Глушаков может стать играющим тренером «Химок».
«У него в контракте была эта опция (играющего тренера)», – сказал инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.
Глушаков 3 октября стал игроком клуба Медиалиги «СКА-Ростов», но по‑прежнему числится в составе «Химок».
Глушаков о комментаторах: «Они не должны быть экспертами. Надо комментировать матч и держать какой-то нейтралитет. Глупо, когда тебе рассказывают про одну команду»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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