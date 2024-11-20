Генсек РФС: «Игроки получают символическую сумму за вызов в сборную – сильно меньше 5 тысяч долларов. Она несопоставима с их зарплатами»
В РФС рассказали, сколько платят игрокам за вызов в сборную России.
– Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются.
Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов – и в женском футболе, и в молодежной сборной.
– Эта сумма меньше 5 тысяч долларов?
– Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма – она несопоставима с зарплатами футболистов, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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