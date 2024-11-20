Жирков о словах Дзюбы про бывших тренеров: «Когда человек не играет, поведение может меняться. Везде разные нюансы. А так Артем всегда был веселым, позитивным»

Юрий Жирков прокомментировал слова Артема Дзюбы о его бывших тренерах.

Ранее Дзюба заявил, что Сергей Семак стал инициатором его ухода из «Зенита ». Возглавляющего «Локомотив » Михаила Галактионова форвард назвал «трусливеньким».

«Дзюба всегда был веселым. Не знаю, как в некоторых ситуациях, потому что не каждый раз с ним был. А так Артем всегда был позитивный. Может, что-то наедине с тренером бывало у него.

Кому это может вредить? Дзюба приносил результат и сборной, и везде. Когда человек не играет, то поведение может поменяться или еще что-то. Он может быть злым на тренера – везде разные ситуации и нюансы», – сказал бывший игрок сборной России.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)