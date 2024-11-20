Месси сделал голевую передачу на Лаутаро в матче с Перу. У Лионеля 9 (6+3) очков в 9 матчах квалификации ЧМ-2026

Лионель Месси сделал голевую передачу в матче с Перу.

Сборная Аргентины переиграла команду Перу (1:0) в игре квалификации ЧМ-2026.

Победный мяч на 53-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Лионеля Месси .

Месси выполнил подачу с левого фланга штрафной, после чего Лаутаро нанес точный удар в касание.

Лионель набрал 9 (6+3) очков по системе «гол плюс пас» в 9 матчах квалификационного турнира. Статистику футболиста можно изучить здесь .

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Перу.