Защитник Парагвая Альдерете извинился перед Месси за брошенную фанатами бутылку: «Ты кумир для миллионов в этой стране и по всему миру. Мы глубоко сожалеем об этом поступке»
Сборная Аргентины на выезде уступила команде Парагвая со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира.
В одном из эпизодов, когда Месси пытался подать угловой, болельщики хозяев начали бросать в него бутылки.
«Дорогой Лео Месси, я хочу извиниться от имени своей страны за неприятный инцидент, в ходе которого кто-то бросил в тебя бутылку. Ты кумир для миллионов людей в этой стране и по всему миру.
Мы глубоко сожалеем об этом неуважительном поступке, который не отражает ту привязанность и восхищение, которые мы испытываем к тебе», – написал защитник сборной Парагвая Омар Альдерете, забивший победный гол, в своих соцсетях.
Лионель Месси требовал удаления Альдерете в первом тайме после двух грубых фолов, совершенных на нем. Капитан сборной Аргентины высказывал претензии арбитру, указывая ему в лицо пальцем.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий