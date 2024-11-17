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  • Защитник Парагвая Альдерете извинился перед Месси за брошенную фанатами бутылку: «Ты кумир для миллионов в этой стране и по всему миру. Мы глубоко сожалеем об этом поступке»
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Защитник Парагвая Альдерете извинился перед Месси за брошенную фанатами бутылку: «Ты кумир для миллионов в этой стране и по всему миру. Мы глубоко сожалеем об этом поступке»

Парагвайский игрок принес извинения Лионелю Месси за брошенную бутылку.

Сборная Аргентины на выезде уступила команде Парагвая со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира.

В одном из эпизодов, когда Месси пытался подать угловой, болельщики хозяев начали бросать в него бутылки.

«Дорогой Лео Месси, я хочу извиниться от имени своей страны за неприятный инцидент, в ходе которого кто-то бросил в тебя бутылку. Ты кумир для миллионов людей в этой стране и по всему миру.

Мы глубоко сожалеем об этом неуважительном поступке, который не отражает ту привязанность и восхищение, которые мы испытываем к тебе», – написал защитник сборной Парагвая Омар Альдерете, забивший победный гол, в своих соцсетях.

Лионель Месси требовал удаления Альдерете в первом тайме после двух грубых фолов, совершенных на нем. Капитан сборной Аргентины высказывал претензии арбитру, указывая ему в лицо пальцем.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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