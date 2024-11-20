Генсек РФС рассказал об оплате поездки сборной Сирии на матч в Россию.

Сборная России обыграла сирийцев (4:0) в Волгограде.

«Я уже говорил, мы оплачивали переезд. Это нормальная практика. Коллеги готовы принять нас у себя.

У нас есть выбор: либо потратить деньги и поехать играть в Сирию, Бруней или, например, во Вьетнам , либо пригласить коллег сюда», – сказал Максим Митрофанов .

34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках 🤪