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Генсек РФС о визите сборной Сирии: «Мы оплачивали переезд – нормальная практика. Есть выбор: либо потратить деньги и поехать туда, либо пригласить коллег сюда»

Генсек РФС рассказал об оплате поездки сборной Сирии на матч в Россию.

Сборная России обыграла сирийцев (4:0) в Волгограде. 

«Я уже говорил, мы оплачивали переезд. Это нормальная практика. Коллеги готовы принять нас у себя.

У нас есть выбор: либо потратить деньги и поехать играть в Сирию, Бруней или, например, во Вьетнам, либо пригласить коллег сюда», – сказал Максим Митрофанов.

34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках 🤪

Опубликовал: Александр Балабанов
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