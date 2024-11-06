Митрюшкин о тратах в месяц: «Не 30 тысяч точно – у меня ипотека, садик, кружки для дочери. Больше 100-150 выходит»
Антон Митрюшкин назвал сумму, необходимую ему для комфортной жизни в месяц.
– Многие отмечают, что в Швейцарии самые высокие цены в Европе. Действительно ли это так?
– Цены, конечно, там более высокие, но и уровень жизни в целом более высокий. Когда ты там, об этом особо не задумываешься, но чувствуется, что денег ты тратишь больше, чем обычно.
– Евгений Латышонок недавно сказал фразу, что ему комфортно прожить на 30 тысяч рублей. Есть ли у вас комфортная сумма?
– Такой суммы нет, но не 30 тысяч точно. Я ипотеку плачу…
– 100-150 тысяч?
– Больше. То, что вы сказали, – это только на детский садик, всякие развивающие кружки для ребенка. Моей дочке четыре года. Так что, конечно, выходит больше, – сказал голкипер «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости