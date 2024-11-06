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Митрюшкин о тратах в месяц: «Не 30 тысяч точно – у меня ипотека, садик, кружки для дочери. Больше 100-150 выходит»

Антон Митрюшкин назвал сумму, необходимую ему для комфортной жизни в месяц.

– Многие отмечают, что в Швейцарии самые высокие цены в Европе. Действительно ли это так?

– Цены, конечно, там более высокие, но и уровень жизни в целом более высокий. Когда ты там, об этом особо не задумываешься, но чувствуется, что денег ты тратишь больше, чем обычно.

Евгений Латышонок недавно сказал фразу, что ему комфортно прожить на 30 тысяч рублей. Есть ли у вас комфортная сумма?

– Такой суммы нет, но не 30 тысяч точно. Я ипотеку плачу…

– 100-150 тысяч?

– Больше. То, что вы сказали, – это только на детский садик, всякие развивающие кружки для ребенка. Моей дочке четыре года. Так что, конечно, выходит больше, – сказал голкипер «Локомотива».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoАнтон Митрюшкин
logoЕвгений Латышонок
деньги
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