Глушаков о «Спартаке»: «Совет – тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов, пусть Батракова купят. Чего-то не хватает, компетентные люди из «Лукойла» подойдут к этому вопросу, надеюсь»
Денис Глушаков посоветовал «Спартаку» подписать Алексея Батракова.
– Нынешнему «Спартаку» не хватает чего-то спартаковского?
– Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из «Лукойла» и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют.
Совет «Спартаку» – тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят, – сказал полузащитник «Химок».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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