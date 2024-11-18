Глушаков о «Спартаке»: «Совет – тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов, пусть Батракова купят. Чего-то не хватает, компетентные люди из «Лукойла» подойдут к этому вопросу, надеюсь»

Денис Глушаков посоветовал «Спартаку» подписать Алексея Батракова.

– Нынешнему «Спартаку» не хватает чего-то спартаковского?

– Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из «Лукойла » и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют.

Совет «Спартаку» – тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят, – сказал полузащитник «Химок».