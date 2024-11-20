Булыкин о российском футболе: «Проблема в недоверии к молодым игрокам. В Европе им дают играть, чтобы потом продать. Наших не раскручивают, поэтому они поздно взрослеют»
Дмитрий Булыкин назвал главную проблему российского футбола.
«Проблема российского футбола в недоверии к молодым игрокам. Во всей Европе юным футболистам дают игровое время, чтобы потом выгодно продать. Между местным и иностранцем всегда выберут первого. Они стараются везде своих поддерживать.
Не верю, что у нас нет талантливых ребят. Просто их не раскручивают и не дают шанс. И получается так, что наши футболисты поздно взрослеют. Хотя можно им доверять раньше.
Хороший пример Алексея Батракова. В «Локомотиве» дали шанс, и игрок начал давать результат. Поэтому, если доверять молодым футболистам, таких как Батраков в России будет много», – сказал экс-нападающий «Локомотива» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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