Булыкин о российском футболе: «Проблема в недоверии к молодым игрокам. В Европе им дают играть, чтобы потом продать. Наших не раскручивают, поэтому они поздно взрослеют»

Дмитрий Булыкин назвал главную проблему российского футбола.

«Проблема российского футбола в недоверии к молодым игрокам. Во всей Европе юным футболистам дают игровое время, чтобы потом выгодно продать. Между местным и иностранцем всегда выберут первого. Они стараются везде своих поддерживать.

Не верю, что у нас нет талантливых ребят. Просто их не раскручивают и не дают шанс. И получается так, что наши футболисты поздно взрослеют. Хотя можно им доверять раньше.

Хороший пример Алексея Батракова . В «Локомотиве » дали шанс, и игрок начал давать результат. Поэтому, если доверять молодым футболистам, таких как Батраков в России будет много», – сказал экс-нападающий «Локомотива» и сборной России.