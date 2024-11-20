Мостовой о сборной России: «Мы ищем соперников и просто их уничтожаем. Футболистами их трудно назвать, но все равно. Скоро с нами будут отказываться играть»
Александр Мостовой прокомментировал последние результаты сборной России.
Во время ноябрьского сбора команда Валерия Карпина победила сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
«Ребята, кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть. Мы сейчас ищем соперников и просто их уничтожаем. Ну, конечно, футболистами их трудно назвать, но все равно.
Вы не думайте, мы так можем отпугивать – другие сборные начнут отказываться. Скажут: «Ничего себе!» Обыграть Кубу, Таиланд, Вьетнам, Сирию, Бурунди, Бруней, Монголию! Так далеко нельзя, потому что действительно будут отказываться», – сказал бывший полузащитник сборной России.
34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках 🤪
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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