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Мостовой не будет смотреть матч с Сирией: «Кто-то знает, что у них за команда? Где играют? Это вообще ужас. А эти комментаторы с пеной у рта… Ну это вообще смешно, ребята»

Александр Мостовой высказался о предстоящем матче сборных России и Сирии.

Команды встретятся в Волгограде 19 ноября. 

«Ничего не жду от этой игры с Сирией. Как ничего не ждал и от матча даже не с командой, а с людьми из Брунея, которые вообще непонятно кто. До этого Вьетнам какой-то был – и там ничего непонятно. Вот и Сирия из такой же области. Ничего не жду от матча, даже смотреть не буду. Смысла нет. Что там смотреть?

У Сирии не будет семерых игроков основы? Так никто не знает, кто у них основные-то. Кто-то знает, что у них за команда? Где играют? Это вообще ужас. А эти комментаторы с пеной у рта… Ну это вообще смешно, ребята. Ну елки-палки. Мне даже в голову не лезет это. 

Игры с Брунеем и Сирией дают только проблемы с перелетом, переездом. Отрабатывать схемы и обкатывать молодых? У них расширенный список, на каждую команду по 40 человек. У них там столько народу.

С Брунеем и мы, ветераны, могли выйти – и 10:0 обыграли бы их. С Сирией то же самое. Пусть играет тот, кто хочет и готов забить три-четыре. Кто не хочет – пусть не играет.

Матчи надо воспринимать всерьез, когда есть нормальная футбольная команда. Вот вы знаете, что это за Бруней? Где это находится? Подойдите к любому и спросите – никто не знает. Это нельзя серьезно воспринимать. И с Сирией то же самое», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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