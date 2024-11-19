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  • Черчесов о Казахстане: «Слегка удивился, почувствовав напряженную реакцию на мои шутки. Как будто я не уважаю местную культуру. Столкнулся с этим впервые в жизни»
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Черчесов о Казахстане: «Слегка удивился, почувствовав напряженную реакцию на мои шутки. Как будто я не уважаю местную культуру. Столкнулся с этим впервые в жизни»

Станислав Черчесов высказался о казахском менталитете.

– Менталитет вообще разный везде. Я, например, хоть и много где работал и чего видел, слегка был удивлен, почувствовав какую-то напряженную реакцию на мои слова или шутки. Как будто я не уважаю местную культуру или что-то в этом роде.

Столкнулся с этим впервые в жизни, но, как говорится, век живи, век учись. Понял, что даже если одно и то же работает где-то и не работает здесь, значит, нужно если не поступаться принципами, то хотя бы в чем-то подстроиться. Тем более я не могу не погружаться в страну, где работаю.

Когда, например, возник вопрос с проектом «Алан», который осуществляла федерация для любительского футбола, я сразу сказал себе, что объеду половину страны и не буду жаловаться на долгую дорогу – самолетом не всюду здесь долетишь. Регионы здесь тоже разные, в том числе и менталитетом отличающиеся. 

И потом, главный тренер сборной, как я всегда говорил, – представительская должность и не ограничивается полем, свистком и двумя десятками футболистов. В конце концов, ты видишь, как та или иная вещь помогает людям, что футбол для них важен, после чего усталость отходит на второй план и шестичасовые поездки на машине не представляют проблемы.

– Игроки сборной Казахстана на вас обижались из-за шуток?

– Да наоборот. Мы с ними вообще на одной волне. Баха [Зайнутдинов] же давал интервью, сказал, что правила все у нас прозрачные: когда идет работа, ни одного миллиметра ни вправо, ни влево не позволено. Да, я требовательный и жесткий. Причем требую-то не я, а современный футбол, завтрашний соперник. Когда все заканчивается, все спокойно, расслабленно.

Только что вот Исламхан был на процедурах, я зашел его проведать, стали шутить. Кто бы со стороны посмотрел – никогда бы не подумал, что это Черчесов, а это его футболист, – отметил главный тренер сборной Казахстана.

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесов ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задавшему вопрос на казахском. В КФФ заявили: «Тренер относится к нашему языку с уважением»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
logoСтанислав Черчесов
logoSports – Казахстан
logoБауыржан Исламхан
logoсборная Казахстана по футболу
logoБахтиер Зайнутдинов
Федерация футбола Казахстана
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