Черчесов о Казахстане: «Перед моим приходом – 5 поражений, в том числе Люксембургу, Армении. Победой над Данией надо гордиться, но бывает, что сначала эмоции от успеха, а затем карета становится тыквой»

Станислав Черчесов напомнил о поражениях Казахстана в первой половине года.

– Сборную России в 2016-м вы принимали на фоне «мы – г...но», «закрываем сборную» и так далее. За Казахстан взялись в 2024-м после того, как сборная добилась лучших результатов в своей истории и вписала в нее победу над Данией. Что сложнее?

– Победа над Данией была давно. А непосредственно перед моим приходом – 5 проигранных матчей. В том числе Люксембургу , Армении, Азербайджану . Тем, с кем Казахстан должен играть как минимум на равных.

Такими победами, как над Данией, надо гордиться, помнить и тренерам, и болельщикам, но ни в коем случае не жить ими. Так бывает, что сначала эмоции от успеха, а затем карета превращается в тыкву.

Любой игрок может обрести форму, а затем ее потерять. Эмоционально выхолощенный игрок – это когда он все отдал, а теперь снова нужно набирать тонус. Это бесконечный процесс, когда после падений нужно снова искать пути к взлету. Что было – было, и сами игроки понимают, что прежние успехи – пройденный этап.

Если многим со стороны такие вещи непонятны, что ж... Я бы сказал, что это странно: проиграть несколько матчей тем, кто не сильнее тебя, а потом требовать обыгрывать топ-команды!

– Так с кем было сложнее, с Россией или в Казахстане?

– И в том, и в другом случае работаешь, делаешь свое дело. Смотришь, что можно изменить, принимаешь меры – все! Хотя понятно, что учитываешь при этом нюансы, – сказал главный тренер сборной Казахстана.