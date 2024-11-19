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  • Черчесов про 0:15 у Казахстана в Лиге наций: «Результат неприятный, но нужно быть совсем наивным, чтобы рассчитывать, что в такой группе мы будем доминировать. Надо верить в то, что делаем»
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Черчесов про 0:15 у Казахстана в Лиге наций: «Результат неприятный, но нужно быть совсем наивным, чтобы рассчитывать, что в такой группе мы будем доминировать. Надо верить в то, что делаем»

Станислав Черчесов объяснил неудачное выступление Казахстана в Лиге наций.

– Итоговые 0:15 в Лиге наций – все-таки удар по репутации, пусть задачи выйти в верхнюю группу и не стояло. Сможет ли команда после такого тренинга стать сильнее?

– Эта разница – результат неприятный. Мы хотели большего, но нужно быть совсем наивным, чтобы рассчитывать, что в такой группе мы будем доминировать.

Планировали оказывать достойное сопротивление и искать свои шансы. В первой игре смогли именно отстоять ничью, в других по качеству были интереснее, чем в первой, но, к сожалению, результата не добились. Но надо верить в то, что делаем, не отвлекаться на какие-то реакции со стороны, подойти к себе критично, в том числе и нам, тренерскому штабу, и мне, как главному тренеру, и начать с чистого листа.

Понятно, что болельщики недовольны, они абсолютно правы, но была такая группа, которая на данный момент оказалась слишком сложна. Просто другой уровень, это надо принять и двигаться дальше, – сказал Черчесов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: &laquo;Спорт день за днем&raquo;
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