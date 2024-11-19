Черчесов отказывается вести переговоры с другими командами до ухода из сборной Казахстана. Предложений от «Ахмата» не было (Legalbet)
Станислав Черчесов пока не ведет переговоров с клубами.
Сборная Казахстана проиграла пять из шести матчей под руководством 61-летнего специалиста, ни разу не забив.
Legalbet утверждает, что тренер не рассматривает возможность перехода в другую команду. Подчеркивается, что он принципиально ни с кем не ведет переговоров до тех пор, пока у него есть действующий контракт.
При этом официальных обращений от «Ахмата», с которым Черчесова связывают в последнее время, не поступало.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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