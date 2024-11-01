Мартино о Неймаре в «Майами»: «Невозможно, если только МЛС не сделает зарплатные правила гибче. Мы не можем говорить о переходе только потому, что он купил дом здесь»

Херардо Мартино прокомментировал слухи, связывающие Неймара с «Интер Майами».

Ранее вингер «Аль-Хилаля », контракт которого с саудовским клубом истекает в 2025 году, приобрел земельный участок во Флориде, подкрепив тем самым разговоры о возможном воссоединении с бывшими партнерами по «Барселоне» – Лионелем Месси , Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом – в «Интер Майами».

«С Месси и ребятами, которые уже здесь, возможно все. Но я не могу представить, как это можно реализовать, если лига не сделает зарплатные правила более гибкими. Когда это пишут или говорят в СМИ, это не имеет последствий, но как это можно осуществить?

А реальность такова, что в МЛС строгие правила, которые нельзя нарушать, если только лига не решит их изменить. Каждый, кто купил здесь дом, приехал играть? Ха! Нельзя так просто говорить о том, может ли игрок перейти или нет. Мне кажется, когда мы говорим об этом, необходима другая основа. Нельзя говорить или упоминать игрока только потому, что он купил дом здесь или его подруга из Форт-Лодердейла. Это бессмыслица, нужно говорить о конкретных вещах.

Сначала нужно проанализировать, что предлагает лига, и действительно ли это возможно. Исходя из этого, сегодня это невозможно, так что в этом разговоре нет дальнейшего смысла», – сказал главный тренер «Интер Майами ».