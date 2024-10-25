Мартино о «Золотом мяче»: «Винисиус по праву лучший игрок прошлого сезона, но Месси – лучший игрок на данный момент»
Херардо Мартино назвал Лионеля Месси лучшим футболистом на данный момент.
«Золотой мяч» никогда не привлекал моего внимания, к тому же я никогда не понимал, кому дают награду – лучшему в мире или лучшему в определенном году.
Винисиус, возможно, по праву [считается лучшим в прошлом сезоне], но если вы спросите меня о лучшем футболисте на данный момент, то я назову Месси», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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