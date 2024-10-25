Мартино о «Золотом мяче»: «Винисиус по праву лучший игрок прошлого сезона, но Месси – лучший игрок на данный момент»

Херардо Мартино назвал Лионеля Месси лучшим футболистом на данный момент.

«Золотой мяч » никогда не привлекал моего внимания, к тому же я никогда не понимал, кому дают награду – лучшему в мире или лучшему в определенном году.

Винисиус , возможно, по праву [считается лучшим в прошлом сезоне], но если вы спросите меня о лучшем футболисте на данный момент, то я назову Месси », – сказал главный тренер «Интер Майами ».