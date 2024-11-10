Мартино про 2:3 с «Атлантой»: «Был явный пенальти в 1-м тайме, судья даже не проверил момент. Этот эпизод был решающим»
Херардо Мартино остался недоволен судейством в игре с «Атлантой» (2:3).
«Интер Майами» вылетел из плей-офф МЛС после этого поражения.
В матче с «Атлантой» гол «Интера» отменили на 25-й минуте из-за офсайда. Затем футболисты «Майами» требовали пенальти за игру рукой в штрафной, но 11-метровый не назначили.
«В первом тайме был явный, очень явный пенальти. Суарес попал в руку их игроку, а судья даже не проверил. Этот момент решающий для меня.
В это время года мы привыкли достигать поставленных целей, но самой важной добиться не сумели. Если подумать о том, где мы были в ноябре прошлого года, прогресс очевиден, если говорить о клубе, не только о команде. А если подумать о наших ожиданиях от этого плей-офф, разумеется, мы потерпели неудачу», – сказал тренер «Интер Майами».
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