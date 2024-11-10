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  • Мартино про 2:3 с «Атлантой»: «Был явный пенальти в 1-м тайме, судья даже не проверил момент. Этот эпизод был решающим»
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Мартино про 2:3 с «Атлантой»: «Был явный пенальти в 1-м тайме, судья даже не проверил момент. Этот эпизод был решающим»

Херардо Мартино остался недоволен судейством в игре с «Атлантой» (2:3).

«Интер Майами» вылетел из плей-офф МЛС после этого поражения.

В матче с «Атлантой» гол «Интера» отменили на 25-й минуте из-за офсайда. Затем футболисты «Майами» требовали пенальти за игру рукой в штрафной, но 11-метровый не назначили.

«В первом тайме был явный, очень явный пенальти. Суарес попал в руку их игроку, а судья даже не проверил. Этот момент решающий для меня.

В это время года мы привыкли достигать поставленных целей, но самой важной добиться не сумели. Если подумать о том, где мы были в ноябре прошлого года, прогресс очевиден, если говорить о клубе, не только о команде. А если подумать о наших ожиданиях от этого плей-офф, разумеется, мы потерпели неудачу», – сказал тренер «Интер Майами».

Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoМЛС
logoсудьи
logoЛуис Суарес
logoХерардо Мартино
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
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